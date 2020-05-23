Модель Демі Роуз в купальнику з незвичайним принтом захопила видом

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, показала ідеально засмагле тіло в модному купальнику з широким ременем. Дівчина вирішила показати, як засмагає на сонці і ніжиться на шезлонгу, нагадавши своїм чином Кім Кардашьян, завдяки стильному одязі. Шанувальники досить бурхливо відреагували на побачене, повідомляє Politeka.net.

Так, Демі блиснула формами під час відпочинку в тісному купальнику зі зміїним принтом на тонких лямках. Дівчина доповнила свій образ акуратними прикрасами й незвичайними сонцезахисними окулярами з жовтими лінзами.

При цьому Роуз показала свою фігуру в вдалою позі, що відразу ж відзначили фанати:

«Звідки цей купальник? 😍», «Демі, все завжди люблять тебе 💙😻🌹», «Добре виглядає дівчина», «Ти поражаешь красою», «Боже, яка красуня😍😍😍», Вау, що за поза, крихта🙌😢😍😂», «Це приголомшливо💖😮😍», «Хах @kyliejenner Вона одягла їх першої 😎😂😂🤣🤣», «Так домінує й переважає», «Чудові ноги», «я б Хотів вклонитися й поцілувати твої прекрасні ноги і поцілувати кожен палець 👸 🌹 😍», «Які відтінки, будь ласка, скажіть назву», «Не можу побачити бренд!🔥🔥».

До цього Демі блиснула засмаглим тілом в чорному халаті, показавши зайве в глибокому декольте.

Так, в цей раз Демі позувала в кілька домашньому образі без макіяжу і перед басейном. Сама дівчина пікантно відчинила халат і посвітила перевагою перед об'єктивом. Прихильники відразу ж захопилися фігурою моделі:

«Як я люблю прокидатися ⛅️», - розповіла Демі під новим кадром.

Ось що написали фанати:

«Я теж», «Ти мила👍👍🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Це так інтригує, вау😍😍😍😋😋😎😎», «Взу, крихітко, ти як апетитний фрукт», «Лінда ❤️❤️❤️❤️❤️👏», «її принади і балачки😍😍😍😍🔥🔥👅💍💍💍👅👅», «Гарна красива 🌹🌹 ♥♥», «я люблю тебе солодкий пиріг», «Super Hot 👏👏👏Amazing 👍👍», «Дуже красива дівчина», «Виглядає так просто і так мило».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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