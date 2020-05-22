Накопичувальні пенсії в Україні готуються ввести достроково, вже розроблено відповідні програми

Так, на сайті Мінсоцполітики опублікований законопроект, який пропонує ще до запуску другого рівня пенсобеспечения (накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) ввести три професійні пенсійні програми.

Згідно з документами, що ж з жовтня цього року українці повинні будуть обирати пенсійні фонди для внесення внесків, а з початку 2021 року стартує запуск накопичувальних пенсій.

Важливо відзначити, що на накопичувальні пенсії спершу зможуть перейти тільки окремі категорії українців.

Програма №1 стосується працівників, зайнятих повний робочий день (не менше 80%) на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (список Кабміну №1).

Згідно з програмою, вони отримують право на отримання додаткових пенсійних виплат при досягненні 50 років (вихід на пенсію). При цьому роботодавці повинні додатково збільшити ЄСВ на 15%.

Програма №2 дає право на отримання додаткових пенсійних виплат при досягненні 55 років (вихід на пенсію) і стосується працівників, зайнятих повний робочий день (не менше 80%) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці (список Кабміну №2).

Ця програма також поширюється на трактористів, машиністів, екскаваторників, водіїв дорожніх машин, міського громадського транспорту, дояркок, свинарок та ін

Тут передбачено додаткове збільшення ЄСВ на 7%.

Програма №3 не залежить від виконуваної роботи і професії. Але тут діє інше обмеження. Скористатися нею зможуть не всі, а тільки ті, кому на 1 січня 2021 року виповниться не більше 35 років.

Зазначимо, фахівці в цілому позитивно оцінюють такі зміни, але підкреслюють, що для їх реалізації необхідно прийняти відповідні закони.

А з цим якраз все непросто. Запуск накопичувальних пенсій в Україні рухається проблематично. Так, законопроект №2683 "Про обов'язковому накопичувальному пенсійному забезпеченні" подали в Раду ще в минулому році, але до цих пір так і не прийняли.

Разом з тим, експерти додають, що затягування запуску другого рівня пенсійної системи взагалі загрожує тим, що нинішні 30-річні українці взагалі можуть залишитися без пенсій.

Тим часом в Україні триває виплат пенсій по старій системі. Так, 21 травня Пенсійний фонд України надіслав на виплати 2,1 мільярда гривень. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 33,5 мільярда гривень.

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