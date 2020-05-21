Пандемия китайского вируса поспособствует увеличению бедности в Украине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики, ссылаясь на прогноз Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

По прогнозам экспертов, существенного повышения уровня бедности в 2020 году не будет — он увеличиться по сравнению с показателями за 2019 год только на 6,5%.

"По итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значение 2019 года", - сказано в сообщении.

Профильное ведомство также раскритиковало сообщения в СМИ о данных ЮНИСЕФ касательно "резкого роста уровня бедности с 27,2% до 43,6%" и назвало их "некорректными, которые нуждаются в уточнении".

В пресс-службе Минсоцполитики добавили, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года. Но события 2020 года, связанные с пандемией смертельного китайского вируса, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития Украины.

Ранее эксперты ЮНИСЕФ заявили, что из-за пандемии уханьского вируса количество украинцев, живущих за чертой бедности, может увеличиться от 6,3 млн до 9 млн человек.

"По нашим оценкам, при прочих равных условиях Украина может ожидать: по менее угрожающему сценарию количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 миллиона, в том числе 1,4 миллиона детей; по более угрожающему сценарию количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 9 миллионов, в том числе 1,8 миллиона детей", — говорилось в отчете, который был представлен аналитиками, передает УНН.

Эксперты также предположили, что в случае более худшего сценария, достижения Украины относительно уменьшения бедности со времен кризиса 2015 года могут быть нивелированы, и государство в данном направлении будет отброшено назад как минимум на три года.

Ранее мы рассказывали, что Украина столкнулась с нехваткой взносов в Пенсионный фонд. Об этом предупредила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, в Украине нужно ввести такую накопительную пенсионную систему, при которой взносы будут взносить как сотрудник, так и работодатель.

Иначе у Пенсионного фонда попросту не будет денег на выплату пенсий всем льготникам.

Напомним, украинцам озвучили новые правила о пенсиях, стаж отходит на второй план

Также Politeka писала, что индексация пенсий: что сделать, чтобы не обманули с суммой, раскрыта формула подсчета