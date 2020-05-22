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Нацбанк розповів про нові послуги, які будуть доступні для українців дистанційно

Так, в новому Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу передбачається можливість дистанційного відкриття нового банківського рахунку. Тепер українцям не потрібно буде особисто приходити у відділення або зустрічатися з представниками банку.

Поспілкуватися з працівником банку можна буде по відеозв'язку, де він зможе перевірити документи клієнта, прочитавши дані з чіпа біометричного паспорта або ID-карти. Також співробітник зможе перевірити і паспорти старого зразка, звірившись з інформацією з бюро кредитних історій і провівши додаткову перевірку.

Крім того, Нацбанк оголосив про заплановане відкриття дистанційного доступу до Кредитного реєстру. Дана ініціатива опублікована на сайті НБУ і відкрита до обговорення до 21 червня.

Українці зможуть отримати потрібну інформацію через запит в пошуковій системі реєстру. Верифікація користувачів буде здійснюватися за допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В НБУ уточнили, що якщо інформація з реєстру виходить по довіреності, до заяви слід додати копію документа, який би підтверджував його повноваження.

Відзначимо, що в Кредитній реєстрі збирається інформація про позичальників, які заборгували за кредитами перед одним банком суму, що перевищує 100 мінімальних зарплат. Цей реєстр діє в Україні з 2018 року.

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