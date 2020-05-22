Нацбанк рассказал о новых услугах, которые будут доступны для украинцев дистанционно
Так, в новом Положении об осуществлении банками финансового мониторинга предусматривается возможность дистанционного открытия нового банковского счета. Теперь украинцам не нужно будет лично приходить в отделение или встречаться с представителями банка.
Пообщаться с работником банка можно будет по видеосвязи, где он сможет проверить документы клиента, считав данные с чипа биометрического паспорта или ID-карты. Также сотрудник сможет проверить и паспорта старого образца, сверившись с информацией из бюро кредитных историй и проведя дополнительную проверку.
Кроме того, Нацбанк объявил о запланированном открытии дистанционного доступа к Кредитному реестру. Данная инициатива опубликована на сайте НБУ и открыта к обсуждению до 21 июня.
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Украинцы смогут получить нужную информацию через запрос в поисковой системе реестра. Верификация пользователей будет осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированного электронной подписи (КЭП).
В НБУ уточнили, что если информация из реестра получается по доверенности, к заявлению следует приложить копию документа, который бы подтверждал его полномочия.
Отметим, что в Кредитной реестре собирается информация о заемщиков, которые задолжали по кредитам перед одним банком сумму, превышающую 100 минимальных зарплат. Этот реестр действует в Украине с 2018 года.
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