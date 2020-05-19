Национальный банк приготовил ряд новшеств для украинцев

О том, что изменится для жителей страны, говорится в сообщении НБУ.

Так, введен электронный реестр лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов. Это сделано в связи с переходом на электронные лицензии.

Вместе с тем, ранее полученные "бумажные" лицензии остаются в силе, они не требуют замены, срок их действия не ограничивается, а сведения о существующих участниках рынка автоматически включены в реестр. При необходимости участники рынка всегда могут бесплатно получить выписку из нового электронного реестра.

Также снижена документальная нагрузка на участников рынка платежных услуг. В случае изменений небанковское учреждение больше не обязано подавать в Нацбанк для согласования обновленную информационную справку об условиях и порядке предоставления услуг по переводу средств.

Соответствующие изменения в положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов утверждены постановлением правления НБУ от 8 мая 2020 №60.

Кроме того, с 1 августа украинцам будет проще снимать наличные с банковских карт в кассах магазинов и ресторанов станет.

В НБУ заявили об усовершенствовании поряда этих операций и их учета. Выдавать наличные с карт смогут только те магазины и заведения, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

В частности, НБУ предусмотрел возможность применения предприятиями электронных расчетных документов и фискальных отчетных чеков наряду с бумажными. Эта норма принята в соответствии с законом об РРО.

Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию НБУ на осуществление таких операций. Эта норма заработает с 1 июля 2020 года.

Эти новшества содержатся в постановлении правления НБУ от 7 мая 2020 №59 "Об утверждении изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". Документ вступает в силу с 25 мая, через 10 дней после его официального опубликования.

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