Співачка і колишня учасниця групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер блиснула принадами в пікантному вбранні

Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.





На кадрі співачка постала в довгій чорній сукні, яка підкреслила її значні форми. Зайнявши грайливу позу, співачка продемонструвала оголені плечі і, судячи з фото, співачка не одягла бюстгальтер.

Крім того, вона поділилася з шанувальниками своїм новим віршем. Може саме завдяки цьому таланту вона в свій час блищала у складі групи "ВІА Гра".

В коментарях під постом шанувальники оцінили не тільки її спокусливі вигини, але і глибину душі.

"Краса зачаровує, і я не перестаю дивуватися, як така приваблива зовнішність поєднується з не менш красивою душею", "Богиня", "Ви дуже гарна дівчина", "Класний вірш!!! Мені справді дуже сподобався! Супер!!! А у вас талант дорогенька", - писали під постом Мейхер.





варто відзначити, що це не перший раз, коли Надія ділиться своїми віршами.

Раніше, римовані рядки артистка розбавила своїми фотографіями з прогулянки в лісі. Перед фанатами вона постала без грама макіяжу і з широкою посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.

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