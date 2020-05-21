Модель Демі Роуз похвалилася фігурою в чорному напівпрозорому халатику

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, вміє дивувати стильними фото, зробленими під час постановочних фотосесій. Але при цьому домашні кадри і фото з відпочинку у фанатів викликають більшу реакцію, ніж від відретушованих кадрів. В цей раз Демі блиснула засмаглим тілом в чорному халаті, показавши зайве в глибокому декольте, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз Демі позувала в кілька домашньому образі без макіяжу і перед басейном. Сама дівчина пікантно відчинила халат і посвітила перевагою перед об'єктивом. Прихильники відразу ж захопилися фігурою моделі:

«Як я люблю прокидатися ⛅️», - розповіла Демі під новим кадром.

Ось що написали фанати:

«Я теж», «Ти мила👍👍🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Це так інтригує, вау😍😍😍😋😋😎😎», «Взу, крихітко, ти як апетитний фрукт», «Лінда ❤️❤️❤️❤️❤️👏», «її принади і балачки😍😍😍😍🔥🔥👅💍💍💍👅👅», «Гарна красива 🌹🌹 ♥♥», «я люблю тебе солодкий пиріг», «Super Hot 👏👏👏Amazing 👍👍», «Дуже красива дівчина», «Виглядає так просто і так мило».

До цього дівчина поділилася новим кадром з відпочинку, який чимало захопив фанатів. Цього разу дівчина продемонструвала найкращим чином в бікіні під час того, як розважалася на узбережжі.

Як відомо, під час карантину Демі намагається підтримувати популярність завдяки архівним кадрів, показує промо-фото зі зйомок у новій модного одягу і ділитися фото, зробленими під час її відпочинку на пляжі. В цей раз Роуз показала всю себе в купальнику з "золота" на тонких зав'язках і продемонструвала вдалий ракурс:

«Вау, як смачно👅👅👅👅👅», «Гермоса фото», «Я одного разу зустрів тебе, ти чудова, я цілую тебе всім тілом», «народжена, щоб спокусити 👌😘😘❤️❤️», Це тіло просто бездоганно!», «Люблю тебе», «Ти як прекрасна квітка», «дитинко цвіте».

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