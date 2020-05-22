Зірки «Квартал 95» підтримали всеукраїнське свято День вишиванки і одягли національні костюми

Яскраві фотографії у вишиванках з'явилися на офіційних сторінках «Квартал 95» і «Жіночого кварталу», передає Politeka.net. Зірки позували для камери самостійно або зі своєю сім'єю. У кожного з них були різні вишиванки – і стильні сучасні сорочки, і традиційні українські вишиванки.

«Сьогодні всі куточки світу, де живуть українці, зацвітуть ще яскравіше. З Міжнародним днем вишиванки, друзі!», - підписали фотографії в прес-службі.

За кілька годин пост кварталівців зібрав майже 50 тисяч лайків. В коментарях акторам залишили багато приємних слів.

«Які ви всі красиві», «Ткачі найстильніші», «Дуже подобається», «Дуже стильно», «Дуже красива блуза, просто відпад! А Оленка як завжди очаровашка!», «Клас....молодці хлопці, а мені сподобався Великий, у нього така чарівна посмішка», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що 21 травня українські зірки поділилися фотографіями в національних костюмах. Так, молода дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко опублікувала архівне фото у вишитому вбранні.

А солістка «НеАнгелов» Вікторія Смеюха поділилася яскравим знімком в сучасній вишиванці-платті.

Нагадаємо, що ніжна Олена Кравець з "Квартал 95" приголомшила українців новим образом: богиня весни.

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