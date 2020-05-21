Зірка "Квартал 95", гуморист і актриса Олена Кравець покорила ніжним образом у напівпрозорій вишиванці

Сьогодні, 21-го травня, відзначають Міжнародний день вишиванки, тому на сторінці "Квартал 95" в соціальній мережі Instagram з'явився зворушливий новий знімок Олени Кравець. В цей раз знаменита артистка приміряла стильний образ, а разом з нею і Євген Кошовий з дружиною, Юрій Ткач з дружиною та багато інших, повідомляє Politeka.net.

Так, артистка разом з колегами приміряла різні вишиванки з численним орнаментом. При цьому сама Олена захопила яскравим орнаментом у вигляді великих квіток яскраво-червоного кольору з акуратними пелюстками. Вишиванка Кравець напівпрозора, а свій образ сама вона доповнила красивим вінком з таких же червоних кольорів і макіяжем з акцентом на губи.

«Сьогодні всі куточки світу, де живуть українці, зацвіте ще яскравіше. З Міжнародним днем вишиванки, друзі! 💛💙 «, - повідомляється на сторінці Кварталу.

Користувачі мережі відразу ж відреагували: «Дуже подобається», «Лєнок,як завжди чарівні😍🌺», «Олена Кравець🔥💥💣👍👏», «Олена Кравець ви красуня😍», «Ткачі найстильніші👍👍👍👍👍», «Дааа вишиванка не з бабусиної рундука...😂😮😮🙌», «Україночка красуня!!!», «Ві найкращі».

До цього зірка приміряла на себе весняний та ніжний образ в небесно-блакитній сукні з великими квітами. Разом з Катериною і Анастасією жінка знялася для модного обкладинки популярного журналу. Схоже, вони дали інтригуюче інтерв'ю, розкривши власні секрети молодості і краси.

Олена разом з Катериною і Анастасією справили враження на прихильників схожими світло-блакитними нарядами з великими принтами квітів. При цьому відомі гумористи виглядали дуже гармонійно і стильно. Образи їх були доповнені легким весняним макіяжем, а волосся акуратно зачесане.

«Це, мабуть, сама красива обкладинка цієї весни. Або, може й цілого року😍😍😍 А матеріал тебе чекає всередині ..! Новий випуск "Теленеделя" з нашими красунями шукай у кіосках з пресою та супермаркетах вже сьогодні ввечері», - повідомляється на офіційній сторінці проекту.

Нагадаємо, молода красуня з "Квартал 95" посвітила білизною, зігнувшись у томної позі.

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