Зірка "Квартал 95", гумористка і актриса Олена Кравець разом з двома дівчина з проекту підкорила зміною іміджу

Так, цього разу зірка приміряла на себе весняний та ніжний образ в небесно-блакитній сукні з великими квітами. Разом з Інною і Анастасією жінка знялася для модного обкладинки популярного журналу. Схоже, вони дали інтригуюче інтерв'ю, розкривши власні секрети молодості і краси, повідомляє Politeka.net.

Олена разом з Інною і Анастасією справили враження на прихильників схожими світло-блакитними нарядами з великими принтами квітів. При цьому відомі гумористи виглядали дуже гармонійно і стильно. Образи їх були доповнені легким весняним макіяжем, а волосся акуратно зачесане.

«Це, мабуть, сама красива обкладинка цієї весни. Або, може й цілого року😍😍😍 А матеріал тебе чекає всередині ..! Новий випуск "Теленеделя" з нашими красунями шукай у кіосках з пресою та супермаркетах вже сьогодні ввечері», - повідомляється на офіційній сторінці проекту.

До цього гумористка Ольга розповіла про те, що значить для неї «Жіноча квартал», в новому пості в своєму Instagram.

«@zhenskiykvartal_official - жіноче царство, де всі актриси - цариці-богині і одночасно - клоунеси-мавпи», - з притаманним їй гумором написала Жуковцова-Кияшко.

Вона також відкрила читачам «таємницю» закулісся «Кварталу», розповівши, що для артистів і їх команди за лаштунками є спеціальні екрани, які дозволяють їм спостерігати, що відбувається на сцені.

«Це завжди хвилююче, як-ніби виступає твоя дитина, і також радісно, тому що всі талановиті у нас, ну все! З @lennykravets і @misheriakov в процесі спостереження/насолоди/радості», - написала артистка.

Свою публікацію вона супроводила фото, на якому вони з Оленою Кравець якраз спостерігають за виступом на одному з таких екранів. При цьому Жуковцова-Кияшко одягнена в стильний бежеву сукню з глибоким декольте, а Кравець обрала вбрання з відкритими плечима.

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