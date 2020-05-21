Відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала спокусливий образ, влаштувавшись на підлозі

На кадрах красуня лежить в червоному топі на підлозі. Груди прямо сплюснулась під вагою зірки, яка знімала себе на камеру. Образ Ліза доповнила розпущеним волоссям і метеликами, які додала через фільтр. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Василенко вже піднялася і показала ближче свої форми. Красуня також розповіла про проблему - погану шкіру. Ліза вирішила не використовувати фільтри для відео можна побачити всі проблемні місця. Красуня відкинула, що у неї це сталося через харчування, клімат і брудні кисті.

Фанати не змогли поставити лайки під публікацією або написати коментарі. Все через те, що красуня опублікувала знімки в сторіс Інстаграма, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Зовсім виросла".

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Красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в кокетливому образі. Єлизавета спустила кофту з одного плеча, блиснувши пружними принадами і бретеллю від ліфчика.

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