Співробітників державного Приватбанку спіймали на черговій схемі

Про це на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вона хотіла отримати нову картку через закінчення терміну дії минулого.

"Мені повідомили, що зараз вони не видають картки у зв'язку з карантином і я можу оформити електронну карту. Мене цей варіант не влаштував, на що мені запропонували платно оформити персоналізовану карту, так як вибору у мене немає, я погодилася. Після того як вийшла з банку, звернулася до оператора за тел. 3700, так як перед тим як йти в банк мене запевняли, що я отримаю нову картку протягом 15-40 хвилин в будь-якому відділенні банку, маючи при собі паспорт, іден код і карту. Після дзвінка оператор підтвердила, що дійсно карту з продовженою дією могли зробити у відділенні і з цим ніяких проблем немає", - повідомила вона нюанси скандалу.

Клієнтка здивована, чому співробітник банку її обдурив і нав'язав платні послуги.

"Тобто співробітник банку просто ошукує і нав'язує платні послуги! Карту я могла отримати безкоштовно протягом 15 хвилин, а не чекати 15 днів заплативши за неї, і мені не повідомили про те що я можу замовити її додому, тому потрібно витрачати час на те, щоб знову йти в це відділення! Жахливе обслуговування і обман клієнтів!", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

Реакція державного Приватбанку не змусила себе довго чекати.

"Викладені Вами дії співробітника суперечать чинним стандартам обслуговування і обов'язково буде проведена відповідна робота. Додатково Вам повідомимо про результат", - відреагував на скаргу представник банку.

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