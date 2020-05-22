Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, продемонструвала у всій красі свої переваги

Дівчина любить брати участь у рекламних зйомках нижньої білизни і демонструвати переваги своєї незвичайної фігури з пишними формами. При цьому свої спортивні образи Анастасія любить показувати не менше, ніж зухвалі і відкриті. В цей раз Квітко блиснула спортивним нарядом кислотно-малинового відтінку, повідомляє Politeka.

Так, на стильному кадрі Анастасія відвернулася до об'єктиву і похвалилася сідницями в спортивних велосипедках малинового відтінку і тонкою талією в коротенькому топі. Шанувальники тут же взялися коментувати побачене і нахвалювати її квітучий вигляд.

«Екіпіровка @fashionnova 💕», - коротко підписала новий кадр Квітко.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«🔥🔥que колір засмага hermoso🔥🔥», «Я кажу, що я просто згораю 🥵 всередині хахаха», «Хотілося б побачити поблизу, але бідолаха я, не можу торкнутися лол», «Це найкраще, що я бачив коли-небудь», «Дівчинка знає, що вона, сонце», «Ідеальна форма полуниці», «СТАРТ 🤙🏼», «Продовжуй рухатися, крихта».

До цього дівчина показала всю себе і свої головні переваги простий у шовковій піжамі яскраво-бірюзового відтінку. Схоже, модель зовсім не соромиться своїх значних переваг, адже з кожним разом намагається робити фото з акцентом на її тіло. При цьому Анастасія дуже рідко показує себе в домашньому вигляді.

На новому, майже домашньому кадрі, дівчина позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям, показуючи переваги на тлі міського пейзажу. При цьому дівчина навмисне спустила тонкі лямки сукні з плечей, надавши пікантності своїй позі.

Шанувальники відразу ж написали безліч коментарів:

«Хороша нічна сорочка», «Ви чарівні, як цукерочка без обгортки», «Натуральна зелена краса 👌 Я люблю тебе», «...ви вбиваєте мене. Абдул», «це класика», «Белла, ти зваблюєш, перш за все, коли ти це робиш. 😘🌹», «О, мій бог», «Ти мій улюблений вид жінки, дитинко, baby ❤️ 🔥 🔥 😘 💯 💜 💙 ❤️ 🔥 🔥 😘 💯».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.