Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, продемонстрировала во всей красе свои достоинства

Девушка любит принимать участие в рекламных съемках нижнего белья и демонстрировать достоинства своей необычной фигуры с пышными формами. При этом свои спортивные образы Анастасия любит показывать не меньше, чем дерзкие и открытые. В этот раз Квитко сверкнула спортивным нарядом кислотно-малинового оттенка, сообщает Politeka.

Так, на стильном кадре Анастасия отвернулась к объективу и похвасталась ягодицами в спортивных велосипедках малинового оттенка и тонкой талией в коротеньком топе. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное и нахваливать ее цветущий вид.

«Экипировка @fashionnova 💕», - коротко подписала новый кадр Квитко.

Вот что ответили пользователи сети:

«🔥🔥que цвет загар hermoso🔥🔥», «Я говорю, что я просто сгораю 🥵 внутри хахаха», «Хотелось бы увидеть в близи, но бедняга я, не могу коснуться лол», «Это лучшее, что я видел когда-либо», «Малышка знает, что она, солнце», «Идеальная форма клубники», «СТАРТ 🤙🏼», «Продолжай двигаться, крошка».

До этого девушка показала всю себя и свои главные достоинства в простой шелковой пижаме ярко-бирюзового оттенка. Похоже, модель совсем не стесняется своих внушительных достоинств, ведь с каждым разом старается делать фото с акцентом на ее тело. При этом Анастасия очень редко показывает себя в домашнем виде.

На новом, почти домашнем кадре, девушка позировала без макияжа и с распущенными волосами, показывая достоинства на фоне городского пейзажа. При этом девушка намеренно спустила тонкие лямки платья с плеч, придав пикантности своей позе.

Поклонники сразу же написали множество комментариев:

«Хорошая ночная рубашка», «Вы очаровательны, как конфетка без обертки», «Натуральная зеленая красота 👌 Я люблю тебя», «...вы убиваете меня. Абдул», «это классика», «Белла, ты соблазняешь, прежде всего, когда ты делаешь это. 😘🌹», «О, мой бог», «Ты мой любимый вид женщины, детка, baby ❤️ 🔥 🔥 😘 💯 💜 💙 ❤️ 🔥 🔥 😘 💯».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.