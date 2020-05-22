Під час тривалого режиму самоізоляції подружжя починають дізнаватися один про одного багато нового, і не завжди це тільки хороше

Фахівці говорять про збільшення кількості розлучень у зв'язку з карантином і вимушеною самоізоляцією, пише Politeka.net. Проблеми торкнулися не тільки простих людей, але і селебріті.

Познайоммось з парами, які прийняли рішення розлучитися під час карантину.

Почнемо з російської співачки Поліни Гагаріної і її чоловіка фотографа Дмитра Ісхакова. Пара пробула разом шість років, у шлюбі народилася дочка Мія.

Про причини розставання нічого невідомо, єдине, що кажуть різні джерела - ініціатива розставання виходила від співачки.

Актори Агата Муценієце і Павло Прилучний прожили в шлюбі дев'ять років. Зірка народила від чоловіка двох дітей. Деякий час тому артистка записала відео, в якому плакала і казала, що чоловік в неадекватному стані бив її і вигнав з дітьми з дому. В сою чергу Прилучний все спростував.

Пізніше Муценієце вибачилася за свої слова.

Модель Оксана Самойлова у шлюбі з репером Джиганом прожила 10 років і народила чотирьох дітей. Красуня подала на розлучення після того, як дізналася про численні зради чоловіка.

Співак Емін Агаларов розійшовся з моделлю Оленою Гавриловою, з якою прожив у шлюбі два роки. У пари є дочка Афіна.

Модель зізналася, що їй дуже важко. Крім того, Емін повідомив про розлучення в день народження мами Олени.

Актриса українського походження Ольга Куриленко розійшлася з бойфрендом Беном Куром після трирічних відносин. Про пару мало, що відомо.

Актриса Меган Фокс пішла від артиста Брайана Остіна Гріна, з яким пробула в шлюбі 10 років і народила трьох синів, і навіть діти не врятували шлюб. За чутками, красуня вже будує відносини з новим чоловіком.

Одна з найвідоміших близнят Мері Кейт Олсен після п'ятирічного шлюбу з банкіром Олів'є Саркозі вирішила розлучитися.

Причиною розлучення називають те, що Мері Кейт хотіла народити дитину, а в плани Олів'є це не входило, адже у нього вже є двоє дітей від попередніх стосунків.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживному корсеті: "найкрасивіша жінка!".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.

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