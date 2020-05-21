Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала незвичайний святковий образ

Красуня стояла в сорочці-вишиванці на тлі білої стіни. Можна помітити, що Анна була без білизни, адже пишні форми у неї нічим не були прикриті. Різатдінова склала руки на животі й дивилася в камеру. Фотографія вийшла красивою і ніжною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все із-за того, що Різатдінова опублікувала фото в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Мм, яка краса".

Раніше ми повідомляли, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова показала, як дотримується спортивну форму на карантині.

У своєму профілі Instagram знаменитість показала кадри тренувань з своїм маленьких сином.

На відео, вона робить вправи на різні групи м'язів, у тому числі качає прес, стоїть в планці, демонструє розтяжку і сідає на шпагат. Син за мамою справно намагається повторювати всі рухи.

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Ганна Різатдінова показала свої навички і розповіла про них.

На фото Різатдінова показала, як вміє сідати на шпагат і вигнула своє тіло. Під однією ногою у неї можна побачити м'яч, а другий м'яч вона тримала в руці. Ганна була в майці, лосинах і білих кросівках.

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