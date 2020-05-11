Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала свою пластичность

На фото Анна позировала в кофте и коротких шортиках. Ризатдинова села на шпагат на коврике и снимала себя на телефон, смотря в экран гаджета. На фоне можно увидеть различные тренажеры, видимо, гимнастка была в спортзале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Ранее мы сообщали, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда «Танців з зірками», поздравила маму с праздником.

На первом фото Ризатдинова совсем маленькая и ее мама держит на руках, как и соску для малышки. На втором кадре Анна спустила штаны и сидела на горшке, совсем маленькая, а в руках держала игрушку. На третьем снимке будущая звезда была в более взрослом возрасте, сидела в кресле, пока мама чесала волосы.

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала себя в необычном постельном образе.

На кадрах Ризатдинова позировала совсем без одежды и белья, а только прикрылась подушкой, которую обтянула ремнем, чтобы закрепить на теле. Анна стояла в ванной и решила оставить волосы распущенными.

Ролик Ризатдинова опубликовала в ответ на вопрос фаната: "Что вас вдохновляет? Откуда черпаете энергию".

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