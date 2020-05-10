Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда «Танців з зірками», поздравила маму с праздником

На первом фото Ризатдинова совсем маленькая и ее мама держит на руках, как и соску для малышки. На втором кадре Анна спустила штаны и сидела на горшке, совсем маленькая, а в руках держала игрушку. На третьем снимке будущая звезда была в более взрослом возрасте, сидела в кресле, пока мама чесала волосы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всех мамочек поздравляю с праздником.

Великое чудо, дарить новую жизнь. И этим волшебством наделены именно женщины!

Каждая из нас уникальна и особенна! Материнская любовь не имеет границ! Материнству сложно научиться, скорее это заложено в генетическом коде каждой девочки", - написала Анна.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Какие классные фотки", "С праздником!", "Передавай Оксане большой привет!!!", "Самые большие поздравления с Днем мамы".

Ранее мы сообщали, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как владеет гимнастической лентой.

На фото Анна позирует в черных лосинах и топе, а образ дополнила кроссовками. В руках она держит палочку, к которой прикреплена красная длинная лента. Ризатдинова закрутила ее вокруг себя и фото получилось очень интересным.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танцев со звездами" своим шпагатом заткнула за пояс даже Волочкову

А еще Politeka сообщала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров

Также Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала горячее фото в постели



