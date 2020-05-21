Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала необычный праздничный образ

Красавица стояла в блузке-вышиванке на фоне белой стены. Можно заметить, что Анна была без белья, ведь пышные формы у нее ничем не были прикрыты. Ризатдинова сложила руки на животе и смотрела в камеру. Фотография получилась красивой и нежной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Ризатдинова опубликовала фото в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется написать: "Мм, какая красота".

Ранее мы сообщали, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как соблюдает спортивную форму на карантине.

В своем профиле Инстаграм знаменитость показала кадры тренировок с своим маленьких сыном.

На видео, она делает упражнения на разные группы мышц, в том числе качает пресс, стоит в планке, демонстрирует растяжку и садится на шпагат. Сын, за мамой исправно пытается повторять все движения.

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Анна Ризатдинова показала свои навыки и рассказала о них.

На фото Ризатдинова показала, как умеет садиться на шпагат и выгнула свое тело. Под одной ногой у нее можно увидеть мяч, а второй мяч она держала в руке. Анна была в майке, лосинах и белых кроссовках.

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