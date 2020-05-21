Дочка відомого покійного гумориста Михайла Задорнова, Олена, здивувала відвертим знімком, заговоривши про СНIД

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому блиснула соковитими принадами.

Як відомо, Олена зараз живе на Мальті. Заради ефектного кадру красуня забралася на невелику архітектурну споруду. Дівчина постала в довгій сукні з легкої тканини з неймовірно привабливою зоною декольте - здається, ніби її соковиті "персики" ось-ось випадуть з тісного наряду.

При цьому практично до непристойності задерлася спідниця, що відкрила вид на апетитні ніжки.

Спокусниця прикрасила шию незвичайним намистом, а руку широкими браслетами. Олена схопилася руками за металеві деталі споруди і млосно опустила погляд вниз.

"Думки Вголос у Прозі: СНІД з'явився з тієї причини, що Людина сполучилася з Мавпою, Коронавірус - тому, що Людина з'їла кажана... Я аж ніяк не Веган, але... Може якщо ми перестанемо чіпати бідних Тваринок, від нас і Планета перестане намагатися очиститися?", - поділилася своїми думками Задорнова в підписі до фото.

Шанувальники кинулися обговорювати порушену дівчиною проблему, а також її зовнішній вигляд.

"Здорова думка але здається що це все від тяги людини до дивної екзотики як кажуть, не знаєш броду не лізь у воду. Фотографія як завжди відмінна а ви як завжди прекрасні"

"Можливо все..."

"Дійсно, давайте перестанемо чіпати звіряток 🤣 фотографія - дуже 😊😍 "

"Ps фотка супер! ❤️"

Раніше ми повідомляли, Задорнова захопила фото з гітарою. Красуня повністю оголилася і прикрилася музичним інструментом - фото вийшло досить пікантне.

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