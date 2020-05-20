Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і показалася на камеру в крихітному платті, яке вирішила приспустити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Чи повинна я зробити огляд про макіяж, який я завдала заради цього плаття? Дами, як думаєте? Бажаю всім гарного дня і залишайтесь у безпеці», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чері позує в міні-плаття бірюзового кольору. Зірка вирішила його трохи приспустити, з-за чого в кадр потрапили розкішні форми моделі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Богиня», «неможливо відірватися», «бомба», «гарна картинка», «вау, як же це красиво», «що за ідеальна красуня», «гаряча, чертовка», «це занадто красиво для мене», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видом в дуже короткому топі, ледь прикривав головне.

Так, в цей раз молода модель вирішила захопити фото, зробленими в стильному костюмі світлого відтінку, вдало подчеркнувшими її фігуру і форми. Дівчина, як відомо, любить дивувати кадрами в різних образах і рекламувати спортивний одяг, вигідно показує її тіло після тренувань.

Так, Ана позувала в супер-короткою кофтині, яка прикриває її груди лише частково, а також штанях на високій посадці зі стильним принтом. Схоже, дівчина вирішила показати фігуру, якій дуже пишається, адже багато часу йде на те, щоб підтримувати її в потрібній формі.

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