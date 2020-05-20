Анастасія в сукні з глибокому декольте не приховала головного

Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила образом в сукні з неймовірним декольте

На сторінці зірки в Instagram можна знайти безліч кадрів, серед яких є і постановочні з фотосесії, домашні під час відпочинку зірки, а також рекламні, зроблені в стильних нарядах і, найчастіше, тонкій білизні. В цей же раз Анастасія захопила незвично скромним вбранням під час вуличної прогулянки, повідомляє Politeka.

Так, молода модель блиснула досить пишними формами в чорній сукні з неймовірно глибоким декольте і акуратним квітковим принтом по всій довжині.

При цьому не тільки глибоке декольте надає прикантности моделі, але ще і сміливий розріз на стегні, акуратно оголяющий форми Квітко. Вона доповнила свій образ масивними сережками-кільцями, акуратним макіяжем і укладанням світлих волосся легкі хвилі.

Також популярна знаменита російська модель Анастасія Квітко, показала всю себе в червоному купальнику.

Дівчина в цей раз поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стильним кадром, в якому в черговий раз похвалилася досить пишними формами в модному купальнику яскравого відтінку. Анастасія зовсім не соромиться своїх досить незвичних форм і фігури, що нагадує пісочний годинник, за які її не раз критикували.

На новому фото Анастасія показала фігуру в червоному купальнику під час відпочинку на пляжі. При цьому волосся вона вирішила залишити розпущеним, доповнивши свій образ одним лише яскраво-рожевою квіткою.

Дівчина виглядала досить яскраво, адже бікіні з високою посадкою вдало підкреслили її стегна, фанати відразу ж відзначили, що "крихітка росцвела".

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.