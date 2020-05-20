Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила образом в платье с невероятным декольте

На странице звезды в Инстаграм можно найти множество кадров, среди которых есть и постановочные из фотосесси, домашние во время отдыха звезды, а также рекламные, сделанные в стильных нарядах и, чаще всего, тонком белье. В этот же раз Анастасия восхитила необычно скромным нарядом во время уличной прогулки, сообщает Politeka.

Так, молодая модель сверкнула довольно пышными формами в черном платье в пол с невероятно глубоким декольте и аккуратным цветочным принтом по всей длинне.

При этом не только глубокое декольте придает прикантности модели, но еще и смелый разрез на бедре, аккуратно оголяющий формы Квитко. Свой образ она дополнила массивными сережками-кольцами, аккуратным макияжем и укладкой светлых волос в легкие волны. При этом фанаты отметили ранее, что такие формы звезды "ослепляют".

Также популярная знаменитая российская модель Анастасия Квитко, показала всю себя в алом купальнике.

Девушка в этот раз поделилась на странице в социальной сети Инстаграм стильным кадром, в котором в очередной раз похвасталась довольно пышными формами в модном купальнике яркого оттенка. Анастасия совсем не стесняется своих довольно необычных форм и фигуры, напоминающей песочные часы, за которые ее не раз критиковали.

На новом фото Анастасия показала фигуру в красном купальнике во время отдыха на пляже. При этом волосы она предпочла оставить распущенными, дополнив свой образ одним лишь ярко-розовым цветком.

Девушка выглядела весьма ярко, ведь бикини с высокой посадкой удачно подчеркнули ее бедра, фанаты тут же отметили, что "крошка росцвела".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.