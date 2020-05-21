Актори культових серіалів 90-х до сьогодні асоціюються у глядачів з їхніми персонажами. Але час не щадить нікого і сьогодні багато хто з них сильно змінився

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають актори найпопулярніших серіалів минулого століття.

Один з найпопулярніших серіалів останніх 50 років – це «Друзі». Історія про шістьох друзів до сьогоднішнього дня популярна у всьому світі. Актори цього ситкому відомі всім. Сьогодні всім їм за 50. До речі, в 2020 році актори нарешті зібралися разом, щоб зняти невелике продовження шоу.

Ще один популярний серіал, який дивилися всі підлітки в 90-х, це «Беверлі-Хіллз». Він зробив популярною актрису Шеннон Доерті, яка пізніше знялася ще в одному дуже успішному проекті «Всі жінки відьми». До речі, «Беверлі-Хіллз» теж отримав продовження з дорослими зірками.

Серіал «Баффі – винищувачка вампірів» просто обожнювали підлітки, адже в ньому була не тільки фантастика, але і реальні проблеми школярів, яким приділяли багато екранного часу. Зірка серіалу Сара Мішель Геллар сьогодні не так часто з'являється на екранах. До речі, вона дружить з Шеннон Доерті.

«Секретні матеріали» з Джилліан Андерсон і Девідом Духовни дивилися глядачі старшого віку. Від цих історій про НЛО неможливо було відірватися. Сьогодні Андресон, до речі, знімається в дуже популярному серіалі «Статеве виховання». Вона зуміла підкорити серця нового покоління підлітків.

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