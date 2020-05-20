Не всі зірки володіють ідеальною голівудькою зовнішністю. Досить часто у знаменитостей є серйозні вади. Одні позбуваються від них за допомогою пластики і косметології, а інші приймають себе такими, які вони є

Politeka.net згадала зірок, які змогли полюбити недосконалості своєї зовнішності і перетворити їх на свої переваги.

Колишня дружина Джонні Деппа, модель і актриса Ванесса Параді має велику щербину між зубами. Зазвичай цей дефект виправляють за допомогою стоматологів. Наприклад, Алла Пугачова від неї позбулася. Але Параді зробила її своєю фішкою. До речі, у багатьох африканських країнах щербина є ознакою краси. Дівчата роблять її спеціально.

Зірка «Ігри престолів», актриса Емілія Кларк – володарка густих і дуже рухливих брів, над якими довгий час насміхалися в мережі. За словами актриси, в дитинстві її часто дражнили через цю особливість. Але зараз це її фішка.

Ще одна актриса «Ігри престолів» Наталі Домер страждає від защемлення лицьового нерва. Цю особливість вона набула в результаті родової травми. Саме через це посмішка Наталі асиметрична. На багатьох фото можна побачити криву посмішку зірки. Втім, її незвичайна посмішка стала великою перевагою для багатьох героїнь, яких вона втілила в кіно.

Російська актриса Єлизавета Боярська в дитинстві отримала серйозний шрам на всю щоку. Зараз макіяж дозволяє цей шрам загримувати, але зірка не ховає його.

Світська левиця Періс Хілтон, до речі, теж має невидиму ваду у зовнішності. Її особливий примружений погляд – не образ, а результат синдрому «ледачого ока». Через цей синдром ліве око красуні завжди полуприкрито. Зірка часто прикриває його волоссям.

Нагадаємо, що Єлизавета Боярська приголомшила зовнішністю у светрі з дірками: "Я перестала боятися...".

Як повідомляла Politeka, безсоромна екс-коханка Джонні Деппа розпрощалася з білизною заради пікантних фото: «Чертовка».

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