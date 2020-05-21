Актеры культовых сериалов 90-х до сегодняшнего дня ассоциируются у зрителей с их персонажами. Но время не щадит никого и сегодня многие из них сильно изменились

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят актеры самых популярных сериалов прошлого века.

Один из самых популярных сериалов последних 50 лет – это «Друзья». История о шести друзьях до сегодняшнего дня популярна во всем мире. Актеры этого ситкома известны всем. Сегодня всем им за 50. Кстати, в 2020 году актеры наконец-то собрались вместе, чтобы снять небольшое продолжение шоу.

Еще один популярный сериал, который смотрели все подростки в 90-х, это «Беверли-Хиллз». Он сделал популярной актрису Шеннон Доэрти, которая позже снялась еще в одном очень успешном проекте «Все женщины ведьмы». Кстати, «Беверли-Хиллз» тоже получил продолжение с уже постаревшими звездами.

Сериал «Баффи – истребительница вампиров» просто обожали подростки, ведь в нем была не только фантастика, но и реальные проблемы школьников, которым уделяли много экранного времени. Звезда сериала Сара Мишель Геллар сегодня не так часто появляется на экранах. Кстати, она дружит с Шеннон Доэрти.

«Секретные материалы» с Джиллиан Андерсон и Дэвидом Духовны смотрели зрители постарше. От этих историй про НЛО невозможно было оторваться. Сегодня Андресон, кстати, снимается в очень популярном сериале «Половое воспитание». Она сумела покорить сердца нового поколения подростков.

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