Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася в Європі та США після зйомок у фільмі про Джеймса Бонда, показала домашнє фото

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала селфі, пише Рoliteka.net. Красуня вирішила повністю відмовитися від косметики, показавши, яка вона є насправді, без грама макіяжу. Волосся вона прикрила банданою з черепами.

Варто відзначити, що для своїх 40 років Куриленко виглядає чудово. На її шкірі практично немає зморшок, обличчя виглядає свіжо і доглянуто.

«В робочому режимі!», - підписала фото актриса.

За годину її фото зібрало понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили як компліменти, так і критику.

«У піратській бандані», «Гарна», «Приголомшлива завжди», «Я вас так люблю, ви мій кумир», «Ти я дивлюся взагалі нічого не соромишся)», «Завжди королева», «Радий бачити вас здоровими і повністю зціленими», «я люблю тебе, залишайся в безпеці, Бог благословить тебе і твого сина», «Виглядає просто відмінно», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко розвалилася на червоному дивані в розкішній сукні в леопардовий принт. Дівчина виставила в розріз свої стрункі ніжки в незвичайному взутті. Незвичайні рукава сукні надавали фото особливого шарму.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко відмовилася від білизни заради жаркого кадру, видно все: «Божественно».

Як повідомляла Politeka, дівчина Джеймса Бонда Ольга Куриленко вляпалася в гучний скандал: "Я не українка, я...".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживному корсеті: "найкрасивіша жінка!".