Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна после фильма о Джеймсе Бонде, поделилась роскошным фото в купальнике

У себя в Инстаграм красотка опубликовала одну из фотографий, которые сделал для нее фешн-фотограф Ван Малдер, передает Politeka.net. После серии фото, на которых Куриленко позировала растрепанная и без макияжа, этот снимок стал настоящим подарком для поклонников.

Ольга была одета в бордовый купальник без лямок и соломенную шляпку. Она была мокрой, поэтому ее пышная грудь выпирала, главное достоинство просматривалось через мокрую ткань. Актриса соблазнительно смотрела в кадр, что придало фото особой пикантности.

«Надеюсь вернуться снова к съемкам», - написала звезда.

За час ее фото собрало более 10 тысяч лайков, а в комментариях оставили сотни комплиментов.

«Афродита», «Ольга, Вы как всегда великолепны», «Вот сейчас нормальный взгляд. Тут ты чем то на Керри Отис похожа», «Очень красивая, живая, настоящая», «Боже мой! Ты моя любимая из всех звезд», «Я люблю тебя Ольга», «Моя дорогая Моя любовь». «Это красиво», «Женщина мечты», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Ольга уже делилась фотографиями, которые делал этот фотограф. Он, кстати, любит фотографировать также Монику Беллуччи.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».