Відома актриса Ольга Куриленко, яка знялася у фільмі про Джеймса Бонда, здивувала незвичайним образом

На фото Куриленко сидить на дивані в чорній кофті і показує своє обличчя на камеру. Ольга була без макіяжу і не соромилася свого природного виду. Як виявилося, красуня вирішила зробити собі чубок, який вийшов кучерявим. Також варто зауважити, що зірка була з синцями під очима. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось такий у мене тепер чубчик", - написала під фото Ольга.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Кучерява", "Крута дівчинка", "Круто", "Краса", "Прекрасна Ольга", "Кудряш", "Вам йде", "Відрощуєте?".

Раніше ми повідомляли, що популярна актриса українського походження Ольга Куриленко показала домашнє фото.

Красуня вирішила повністю відмовитися від косметики, показавши, яка вона є насправді, без грама макіяжу. Волосся вона прикрила банданою з черепами.

Варто відзначити, що для своїх 40 років Куриленко виглядає чудово. На її шкірі практично немає зморшок, обличчя виглядає свіжо і доглянуто.

Повідомлялося, що популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко показала розкішний наряд для червоної доріжки.

На знімку Куриленко з'явилася в неймовірно красивом і незвичайном платті. Оксамитова тканина чорного кольору була зібрана на одному плечі актриси. Прикриваючи частину грудей на сукні утворився відвертий розріз на півтіла. Видно, що Куриленко відмовилася від білизни, в результаті чого її образ вийшов дуже спекотним. Образ вона доповнила дорогими прикрасами.

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