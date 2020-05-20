Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видом в дуже короткому топі, ледь прикривав головне

Так, в цей раз молода модель вирішила захопити фото, зробленими в стильному костюмі світлого відтінку, вдало підкреслившим її фігуру і форми. Дівчина, як відомо, любить дивувати кадрами в різних образах і рекламувати спортивний одяг, вигідно показує її тіло після тренувань, пише Politeka.

Так, Ана позувала в супер-короткою кофтині, яка прикриває її груди лише частково, а також штанях на високій посадці зі стильним принтом. Схоже, дівчина вирішила показати фігуру, якій дуже пишається, адже багато часу йде на те, щоб підтримувати її в потрібній формі:

«Причина, по якій ви повинні приймати одну з добавок з амінокислотами, полягає в тому, що організм не може виробляти BCAA або ЕАА! І вони допоможуть вам швидше відновитися, так що ви не будете хворіти і зможете швидше провести ще одну важку тренування і швидше прогресувати. Особисто я вважаю, що ЕАА - кращий вибір для серйозних спортсменів, які прагнуть максимізувати свій потенціал для нарощування м'язової маси», - розповіла Анна про те, як підтримувати фігуру у формі.

До цього знімок, на якому Ана позувала у фіолетовому білизна вразив фоловерів Чері.

Так, в цей раз дівчина підкорила чином в стильному білизна, зробленим практично повністю з мережив і тонких смужок тканини. Ана доповнила свій образ макіяжем і акуратною укладанням, зробивши свій сміливий цибулю більш привабливим.

«найпринадніше, що може мати жінка, - це довіра. –Beyoncé», - написала під фото Чері.

Фанати одразу ж відреагувала:

«Я сподіваюся приїхати до США, щоб зустрітися з вами», «моя любов, ти просто зводиш з розуму - сама насолода», «Ух досконалість», «Ух ти гарна, така гаряча», «Неймовірна кросотка😎», «Прекрасне білизна 😻», «Ми амор! Люблю тебе 😘💋», «Гарна 😍😍😍😍», «виразно люблю тебе в цій красивій мереживний комбінації 🙌😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️».

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