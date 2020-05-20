Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видом в слишком коротком топе, едва прикрывающем главное

Так, в этот раз молодая модель решила восхитить фото, сделанными в стильном костюме светлого оттенка, удачно подчеркнувшими ее фигуру и формы. Девушка, как известно, любит удивлять кадрами в разных образах и рекламировать спортивную одежду, выгодно показывающую ее тело после тренировок, пишет Politeka.

Так, Ана позировала в супер-короткой кофточке, которая прикрывает ее грудь лишь частично, а также штанах на высокой посадке со стильным принтом. Похоже, девушка решила показать фигуру, которой очень гордится, ведь много времени уходит на то, чтобы поддерживать ее в нужной форме:

«Причина, по которой вы должны принимать одну из добавок с аминокислотами, заключается в том, что организм сам не может вырабатывать BCAA или EAA! И они помогут вам быстрее восстановиться, так что вы не будете так болеть и сможете быстрее провести еще одну тяжелую тренировку и быстрее прогрессировать. Лично я считаю, что EAA - лучший выбор для серьезных спортсменов, стремящихся максимизировать свой потенциал для наращивания мышечной массы», - рассказала также Анна о том, как поддерживать фигуру в форме.

До этого снимок, на котором Ана позировала в фиолетовом белье впечатлил фолловеров Чери.

Так, в этот раз девушка покорила образом в стильном белье, сделанным практически полностью из кружев и тонких полосок ткани. Ана дополнила свой образ макияжем и аккуратной укладкой, сделав свой смелый лук более привлекательным.

«Самое заманчивое, что может иметь женщина, - это доверие. –Beyoncé», - написала под фото Чери.

Фанаты тут же отреагировала:

«Я надеюсь приехать в США, чтобы встретиться с вами», «моя любовь, ты просто сводишь с ума - сама сладость», «Ух совершенство», «Ух ты красивая, такая горячая», «Невероятная кросотка😎», «Прекрасное белье 😻», «Ми амор! Люблю тебя 😘💋», «Красивая 😍😍😍😍», «определенно люблю тебя в этой красивой кружевной комбинации 🙌😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️».

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков