Модель Демі Роуз підкорила засмаглим тілом в крихітному золотому купальнику на тонких зав'язках

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, поділилася новим кадром з відпочинку, який чимало захопив фанатів. Цього разу дівчина продемонструвала найкращим чином в бікіні під час того, як розважалася на узбережжі, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, під час карантину Демі намагається підтримувати популярність завдяки архівним кадрів, показує промо-фото зі зйомок у новій модного одягу і ділитися фото, зробленими під час її відпочинку на пляжі. В цей раз Роуз показала всю себе в купальнику з "золота" на тонких зав'язках і продемонструвала вдалий ракурс:

«Вау, як смачно👅👅👅👅👅», «Гермоса фото», «Я одного разу зустрів тебе, ти чудова, я цілую тебе всім тілом», «Одягнена, щоб спокусити 👌😘😘❤️❤️», Це тіло просто бездоганно!», «Люблю тебе», «Ти як прекрасна квітка», «дитинко цвіте».

До цього Демі показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр, зроблений на відпочинку. Дівчина любить активний відпочинок і часто розважається на пляжі. В цей раз Демі вдалося здивувати видом в крихітному купальнику.

Не секрет, що модель Демі Роуз є любителькою похвалитися перевагами перед фанатами. Цього разу дівчина зробила це любиым чином - примірявши надто тісний і відкритий купальник, який ледь приховав її груди.

При цьому не забула дівчина показати себе з вдалого ракурсу і підкресливши плоский животик. Фанати, як і очікувалося, не змогли залишитися байдужими:

«Це черепаха з "Нескінченної історії" на задньому плані?», «Я тебе люблю і обожнюю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Втрачений рай з красунею 😍», «Де б ти не був, це рай», «Wow крихта занудьгувала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мій улюблений острів Я люблю жити там. 💯🙏», «Спіймай мене, якщо можеш», «Така крихітка сумує», «золота принцеса».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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