Американська фитнес-модель Лексі Кай показала свої переваги в модному спортивному одязі і білизні

Так, в цей раз молода модель блиснула улюбленим чином і показавши свої переваги в спортивному одязі і білизні. Дівчина з сонячною посмішкою на обличчі влаштувала пікантні зйомки прямо на вулиці, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, Лексі вже досить давно співпрацює з відомим брендом енергетичних напоїв Bang. Будучи його амбасадором, дівчина часто влаштовує оригінальну рекламу, виставляючи на показ власні форми і привертаючи уваги до фото з продуктом компанії. При цьому любить дівчина також рекламувати спортивний одяг і цей раз не став винятком.

Дівчина позувала в білосніжному білизна з ремінцем на талії і коротенькому білому топі на замочку з червоними смужками. При цьому дівчина доповнила цибулю білосніжними кросівками і яскравим макіяжем.

«Омг дуууже жарко яка дитинко», «Візьми мене на гру в м'яч», «Персиковий проповідник», «Orgeous Прекрасна леді! Будь нашим рекламним послом», «Ніколи не бачив такого гарного гравця в м'яч! 🔥🔥😉😘😍», «Абсолютно чудова! 😍❤️❤️❤️», «Боже, ти виглядаєш приголомшливо».

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

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