48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте показала, як готує гречку для своєї 8-річної доньки Клави
Як передає Politeka.net, артистка зняла на своїй кухні ролик для телешоу "Модний вирок" і виклала його у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).
Орбакайте поскаржилася, що висипатися в ізоляції їй не вдається, так як донька ходить у другий клас і доводиться рано вставати через онлайн-навчання. Крім того, треба встигнути нагодувати дитину.
Так що Крістіна з вечора почала готувати Клаві на сніданок гречку. Співачка з'явилася у синій піжамі (сорочці і штанях), з зібраним ззаду волоссям і яскравим макіяжем. Орбакайте запарила крупу, обгорнувши каструлю в два рушники, та ще й у плед, залишивши в такому вигляді до ранку. Перед тим, як подати страву, Орбакайте залила кашу мигдальним молоком (як любить її дочка) та посипала ягодами.
"Спеціально для програми @modniy.tv Мій лайфхак для сніданку🥣🥛", - підписала ролик зірка.
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Варто відзначити Клава з посмішкою поставилася до маминого сюрпризу. Щоправда, думки шанувальників з приводу лайфхака Крістіни розділилися.
"Мені здається з усіх артистів , Крістіна дуже позитивна, не зазнавшаяся. Проста. Одного разу в поїзді їхали і Крістіна зайшла у вагон СВ так, як звичайна людина, без зарозумілості..."
"Як все награно. Таке відчуття, що тільки Крістіна знає рецепт приготування гречки😄"
"Нарешті зірки на кухні, це клас... 💓💓"
"А чого Клавуся не спробувала навіть?🤔"
"Ого-го, мені подобається цей лайфхак, піду пробувати ✌️❤️"
"Така мила доча! Дуже схожа на вас у дитинстві, Крістіна!"
"Гречка з ягодами....??? Крістіночко, краще співай, кухня не твоє!!😢"
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