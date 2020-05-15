48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте показала, як готує гречку для своєї 8-річної доньки Клави

Як передає Politeka.net, артистка зняла на своїй кухні ролик для телешоу "Модний вирок" і виклала його у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Орбакайте поскаржилася, що висипатися в ізоляції їй не вдається, так як донька ходить у другий клас і доводиться рано вставати через онлайн-навчання. Крім того, треба встигнути нагодувати дитину.

Так що Крістіна з вечора почала готувати Клаві на сніданок гречку. Співачка з'явилася у синій піжамі (сорочці і штанях), з зібраним ззаду волоссям і яскравим макіяжем. Орбакайте запарила крупу, обгорнувши каструлю в два рушники, та ще й у плед, залишивши в такому вигляді до ранку. Перед тим, як подати страву, Орбакайте залила кашу мигдальним молоком (як любить її дочка) та посипала ягодами.

"Спеціально для програми @modniy.tv Мій лайфхак для сніданку🥣🥛", - підписала ролик зірка.

Варто відзначити Клава з посмішкою поставилася до маминого сюрпризу. Щоправда, думки шанувальників з приводу лайфхака Крістіни розділилися.

"Мені здається з усіх артистів , Крістіна дуже позитивна, не зазнавшаяся. Проста. Одного разу в поїзді їхали і Крістіна зайшла у вагон СВ так, як звичайна людина, без зарозумілості..."

"Як все награно. Таке відчуття, що тільки Крістіна знає рецепт приготування гречки😄"

"Нарешті зірки на кухні, це клас... 💓💓"

"А чого Клавуся не спробувала навіть?🤔"

"Ого-го, мені подобається цей лайфхак, піду пробувати ✌️❤️"

"Така мила доча! Дуже схожа на вас у дитинстві, Крістіна!"

"Гречка з ягодами....??? Крістіночко, краще співай, кухня не твоє!!😢"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте потрясла схудлим видом в лосинах. Зірка закарбувала себе на велотренажері.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.