Онук примадонни Алли Пугачової Дені розважається на карантині як може

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Дені Байсаров проживає в Лондоні і не зміг відразу звикнути до обмежувальних заходів.

Спершу онук Алли Пугачової взяв машинку і біля дзеркала поголився налисо. Пізніше Дені Байсаров вирішив змінити імідж і став ніндзей в спеціальному костюмі.

Бойової стиль він перейняв у героя мультфільму "Аватар" Аанга: син Крістіни Орбакайте прагнув бути схожим на нього, але сам назвав свої рухи "незграбними поворотами".

Але і на цьому розваги на карантині не закінчилися. Від нудьги Дені Байсаров знайшов архівні кадри, на яких він танцює російський танець під класику тюремного шансону "Оп, мусорок".

І в даний момент Дені Байсаров влаштовує вечірку з нагоди дня народження арт-лабораторії, яку він заснував.

"Ми б хотіли влаштувати арт-вечірку і запросити всіх вас! Через світові обставини це заборонено, але ми вирішили провести 1-літню вечірку "Zoom ARTherapy" і святкувати разом!.. Готуйте випивку та арт-постановки!", - звернувся він у своїм передплатникам в Instagram.

Раніше ми розповідали, що лисий онук Пугачової приголомшив новою зовнішністю. Хлопець, у якого були гарні світлі волосся, поголився налисо, змусивши шанувальників переживати про своє здоров'я.

21-річний Дені вирішив поголитися прямо на камеру, взявши в руки машинку для стрижки і з легкістю прибравши все зайве волосся.

Пізніше хлопець пояснив, що йому просто нудно на карантині, тому таким чином він вирішив розважити себе і своїх глядачів. Він також опублікував мем про різних стадіях карантину, натякнувши, що він знаходиться на одній з останніх.

Нагадаємо, що онук Пугачової прямо на людях показав, як любить молоду дружину, гарячі кадри: "Ух, яка пара!".

Як повідомляла Politeka, невістка Пугачової в тісному маєчці показала, що підкорила онука примадонни: "Ейфорія".

Також Politeka писала, що онук Пугачової приголомшив непристойною витівкою в під'їзді, фото: «З дому вигнали?».