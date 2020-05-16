Онук примадонни Алли Пугачової Дені розважається на карантині як може
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, Дені Байсаров проживає в Лондоні і не зміг відразу звикнути до обмежувальних заходів.
Спершу онук Алли Пугачової взяв машинку і біля дзеркала поголився налисо. Пізніше Дені Байсаров вирішив змінити імідж і став ніндзей в спеціальному костюмі.
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Бойової стиль він перейняв у героя мультфільму "Аватар" Аанга: син Крістіни Орбакайте прагнув бути схожим на нього, але сам назвав свої рухи "незграбними поворотами".
Але і на цьому розваги на карантині не закінчилися. Від нудьги Дені Байсаров знайшов архівні кадри, на яких він танцює російський танець під класику тюремного шансону "Оп, мусорок".
І в даний момент Дені Байсаров влаштовує вечірку з нагоди дня народження арт-лабораторії, яку він заснував.
"Ми б хотіли влаштувати арт-вечірку і запросити всіх вас! Через світові обставини це заборонено, але ми вирішили провести 1-літню вечірку "Zoom ARTherapy" і святкувати разом!.. Готуйте випивку та арт-постановки!", - звернувся він у своїм передплатникам в Instagram.
Раніше ми розповідали, що лисий онук Пугачової приголомшив новою зовнішністю. Хлопець, у якого були гарні світлі волосся, поголився налисо, змусивши шанувальників переживати про своє здоров'я.
21-річний Дені вирішив поголитися прямо на камеру, взявши в руки машинку для стрижки і з легкістю прибравши все зайве волосся.
Пізніше хлопець пояснив, що йому просто нудно на карантині, тому таким чином він вирішив розважити себе і своїх глядачів. Він також опублікував мем про різних стадіях карантину, натякнувши, що він знаходиться на одній з останніх.
Нагадаємо, що онук Пугачової прямо на людях показав, як любить молоду дружину, гарячі кадри: "Ух, яка пара!".
Як повідомляла Politeka, невістка Пугачової в тісному маєчці показала, що підкорила онука примадонни: "Ейфорія".
Також Politeka писала, що онук Пугачової приголомшив непристойною витівкою в під'їзді, фото: «З дому вигнали?».