Стали відомі подробиці можливої зміни пенсійної системи в Україні

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, в Україні продовжує функціонувати солідарна система, а запуск накопичувальних пенсій постійно відкладають.

У Мінсоцполітики розробили законопроект, яким пропонують змінити пенсійну систему в Україні.

Повідомляється, що документ "Про внесення змін у деякі закони України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" поки що не зареєстрований в Парламенті і перебуває на громадському обговоренні.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що законопроект покликаний посприяти "звільненню солідарної системи від невластивих для неї видатків", а також має створити передумови для ефективного функціонування накопичувальної системи".

Відомство своїм законопроектом пропонує виділити три професійні пенсійні програми:

право на отримання пенсійних виплат при досягненні 50;

право на отримання пенсійних виплат при досягненні 55 років;

можливість взяти участь у накопичувальній пенсійній системі на умовах, які визначені у колективних договорах, та отримати пенсійні виплат по досягненні 55 років.

Учасниками першої програми можуть стати українці, які працюють повний день в особливо важких умовах праці. До другої програмі пропонують віднести трудяг, зайнятих повний робочий день на роботах з шкідливими та важкими умовами праці. До третьої категорії віднесли всіх інших українців.

Крім цього, в документі прописано збільшення розміру ЄСВ:

15% – для програми №1;

7% – для програми №2;

не менш ніж 3% – для програми № 3.

Варто відзначити, що станом на 19 травня Пенсійний фонд направив на пенсійні виплати 1,6 млрд гривень. З початку 2020 року профінансовано виплат українцям на суму 29,7 млрд.

Що стосується виплат пенсій, то цей процес буде проведений в заздалегідь встановленому порядку: на банківський рахунок або доставка додому через "Укрпошту".

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій не для всіх: у Пенсійному фонді зробили важливе уточнення, «чекайте до…»

Також Politeka писала, що у Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям: "Виплати за травень..."