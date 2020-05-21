Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян через пишні форми, підкорила видом на шезлонгу

Зірка з'явилася біля басейну на відпочинку, передає Politeka.net. Красуня позувала в маленькому бікіні, яке ледь утримувало її принади.

Квітко підкорила формами у в'язаному бікіні, який натягнувся на пишних грудях.

Божественні форми чи не вистрибували з крихітного купальника.

Зірка лежала на боці, дивлячись у камеру через великі лінзи сонцезахисних окулярів.

Квітко розпустила довге волосся, її образ був розслабленим. Вона посміхалася і, загалом, виглядала свіжо.

За шість годин пост отримав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали моделі масу компліментів, відзначаючи не тільки її пишні форми, але і природну красу рис обличчя.

Варто відзначити, що на сторінку Анастасії підписані 10,9 мільйонів користувачів мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко опублікувала відверте відео. Красуня блищала у відвертому купальнику незвичайного крою.

Почалося сторі з того, що зірка подивилася і посміхнулася у камеру, а потім спустила її нижче. Можна було побачити купальник, який мав великий виріз посередині і відкривав види на принади.

Позаду можна було побачити басейн.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко похвалилася досить пишними формами в модному купальнику яскравого відтінку.

Модель зовсім не соромиться своїх досить незвичних форм і фігури, що нагадує пісочний годинник.

Волосся модель побажала залишити розпущеним, доповнивши свій образ одною лише яскраво-рожевою квіткою.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.