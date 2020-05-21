Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян из-за пышных форм, покорила видом на шезлонге
Звезда предстала возле бассейна на отдыхе, передает Politeka.net. Красотка позировала в маленьком бикини, которое едва удерживало ее прелести.
Квитко покорила формами в вязаном бикини, натянувшемся на пышной груди.
Божественные формы едва ли не выпрыгивали из крохотного купальника.
Звезда лежала на боку, глядя в камеру через большие линзы солнцезащитных очков.
Квитко распустила длинные волосы, ее образ был расслабленным. Она улыбалась и, в общем, выглядела свежо.
За шесть часов пост более получил 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали модели массу комплиментов, отмечая не только ее пышные формы, но и природную красоту черт лица.
Стоит отметить, что на страницу Анастасии подписаны 10,9 миллионов пользователей сети.
Напомним, Анастасия Квитко опубликовала откровенное видео. Красотка блистала в откровенном купальнике необычного кроя.
Началось стори с того, что звезда посмотрела и улыбнулась в камеру, а потом спустила ее ниже. Можно было увидеть купальник, который имел большой вырез посередине и открывал виды на прелести.
Позади можно было увидеть бассейн.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко похвасталась довольно пышными формами в модном купальнике яркого оттенка.
Модель совсем не стесняется своих довольно необычных форм и фигуры, напоминающей песочные часы.
Волосы модель предпочла оставить распущенными, дополнив свой образ одним лишь ярко-розовым цветком.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.