Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян из-за пышных форм, покорила видом на шезлонге

Звезда предстала возле бассейна на отдыхе, передает Politeka.net. Красотка позировала в маленьком бикини, которое едва удерживало ее прелести.

Квитко покорила формами в вязаном бикини, натянувшемся на пышной груди.

Божественные формы едва ли не выпрыгивали из крохотного купальника.

Звезда лежала на боку, глядя в камеру через большие линзы солнцезащитных очков.

Квитко распустила длинные волосы, ее образ был расслабленным. Она улыбалась и, в общем, выглядела свежо.

За шесть часов пост более получил 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали модели массу комплиментов, отмечая не только ее пышные формы, но и природную красоту черт лица.

Стоит отметить, что на страницу Анастасии подписаны 10,9 миллионов пользователей сети.

Напомним, Анастасия Квитко опубликовала откровенное видео. Красотка блистала в откровенном купальнике необычного кроя.

Началось стори с того, что звезда посмотрела и улыбнулась в камеру, а потом спустила ее ниже. Можно было увидеть купальник, который имел большой вырез посередине и открывал виды на прелести.

Позади можно было увидеть бассейн.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко похвасталась довольно пышными формами в модном купальнике яркого оттенка.

Модель совсем не стесняется своих довольно необычных форм и фигуры, напоминающей песочные часы.

Волосы модель предпочла оставить распущенными, дополнив свой образ одним лишь ярко-розовым цветком.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.