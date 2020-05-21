Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала пишні форми в літньому образі

Дівчина вирішила відпочити на пляжі і поділилася звідти яскравим фото. На цей раз вона приміряла купальник зі звіриним принтом у чорно-білу смужку на тонких лямках і прикрила сідниці тонкою лавандового тканиною, повідомляє Politeka.

Дівчина також доповнила ніжний образ чорної крислатим капелюхом і повернулась боком до об'єктиву, демонструючи свої переваги з вигідного ракурсу. Як відомо, дівчина ретельно вибирає вигідні пози для фото і завжди їх фотошопит, щоб фігура виглядала ідеально. Шанувальники відразу відреагували:

«Ух ти», «Que colota rica 🤑», «Ооооооо, лялечка любить вражати так, як ти б хотів, щоб я завжди тебе такий бачив», «😍😍😍🔥🔥Взу, це дуже соковито😋😋», «абсолютно красива жінка ти моя мрія, ти завжди така чудова», «Цілую тебе моя любов Фабіо прат», «Вау вау вау ти добре виглядаєш».

До цього дівчина показала всю себе і свої головні переваги простий у шовковій піжамі яскраво-бірюзового відтінку. Схоже, модель зовсім не соромиться своїх значних переваг, адже з кожним разом намагається робити фото з акцентом на її тіло. При цьому Анастасія дуже рідко показує себе в домашньому вигляді.

На новому, майже домашньому кадрі, дівчина позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям, показуючи переваги на тлі міського пейзажу. При цьому дівчина навмисне спустила тонкі лямки сукні з плечей, надавши пікантності своїй позі.

Шанувальники відразу ж написали безліч коментарів:

«Хороша нічна сорочка», «Ви чарівні, як цукерочка без обгортки», «Натуральна зелена краса 👌 Я люблю тебе», «...ви вбиваєте мене. Абдул», «це класика», «Белла, ти зваблюєш, перш за все, коли ти це робиш. 😘🌹», «О, мій бог», «Ти мій улюблений вид жінки, дитинко, baby ❤️ 🔥 🔥 😘 💯 💜 💙 ❤️ 🔥 🔥 😘 💯».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.