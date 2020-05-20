Долар і євро розійдуться в різні сторони, курс валют від НБУ: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 20 травня змусить долар і євро понервувати, оскільки їхні дороги розійдуться з-за гривні.

Про це йдеться в прогнозі Нацбанку.

наприклад, сто американських доларів будуть продаватися за 2651,59 гривень, хоча днем раніше коштували 2657,1 гривню (-5,51).

Незважаючи на це, курс долара підскочить: вчора вони торгувалися за 2879,1 гривні, а вже сьогодні за 2902,17 грн (+23,07).

Українці виходитимуть на пенсію по-новому, рішення суду: "Тепер можна..."

У постанові Конституційного суду України говориться, що вийти на пенсію тепер можна незалежно від віку.

Таким чином, КСУ скасував закон про встановлення вікових рамок для нарахування пенсійних виплат.

Варто відзначити, що держава анонсував нове рішення Кабміну, який заснує закон, що дозволяє жінкам вийти на пенсію з 55-ти років, пише 04868.com.ua. Стати пенсіонером у зазначеному віці можна лише в тому випадку, якщо у людини вже є більше 30 років трудової діяльності.

Поки терміни прийняття даного законопроекту невідомі, планується, що його ухвалять до кінця 2020 року.

Українських вкладників залишили без банку: що зараз з клієнтами, "тільки в цьому році..."

Завершено процес ліквідації одного з банків, який існував в Україні з 1995 року

У 2015 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процес ліквідації комерційного банку "Київ", який завершився тільки в цьому році.

За інформацією прес-служби Фонду, ліквідація почалася після виданого постанови НБУ і повинна була завершитися ще в 2016 році, але терміни кілька разів продовжували.

У зв'язку з постановою Кабміну від 11 лютого 2015 року Фонд передав активи і зобов'язання банку на користь Укргазбанку. Після чого всі клієнти "Києва" стали клієнтами Укргазбанку і отримали повний доступ до своїх коштів.

Нагадаємо, відділення Приватбанку закриють по всій Україні: важливе попередження для клієнтів.

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