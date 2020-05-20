Доллар и евро разойдутся в разные стороны, курс валют от НБУ: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 20 мая заставит доллар и евро понервничать, поскольку их дороги разойдутся из-за гривны.

Об этом говорится в прогнозе Нацбанка.

К примеру, сто американских долларов будут продаваться за 2651,59 гривен, хотя днем ранее стоили 2657,1 гривну (-5,51).

Несмотря на это, курс доллара подскочит: вчера они торговались по 2879,1 гривне, а уже сегодня по 2902,17 грн (+23,07).

Украинцы будут выходить на пенсию по-новому, решение суда: "Теперь можно..."

В постановлении Конституционного суда Украины говорится, что выйти на пенсию теперь можно вне зависимости от возраста.

Таким образом, КСУ отменил закон об установке возрастных рамок для начисления пенсионных выплат.

Стоит отметить, что государство анонсировало новое решение Кабмина, который учредит закон, позволяющий женщинам выйти на пенсию с 55-ти лет, пишет 04868.com.ua. Стать пенсионером в указанном возрасте можно лишь в том случае, если у человека уже есть более 30 лет трудовой деятельности.

Пока сроки принятия данного законопроекта неизвестны, планируется, что его примут до конца 2020 года.

Украинских вкладчиков оставили без банка: что сейчас с клиентами, "только в этом году..."

Завершен процесс ликвидации одного из банков, который существовал в Украине с 1995 года

В 2015 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процесс ликвидации коммерческого банка "Киев", который завершился только в этом году.

По информации пресс-службы Фонда, ликвидация началась после выданного постановления НБУ и должна была завершиться еще в 2016 году, но сроки несколько раз продлевали.

В связи с постановлением Кабмина от 11 февраля 2015 года Фонд передал активы и обязательства банка в пользу Укргазбанка. После чего все клиенты "Киева" стали клиентами Укргазбанка и получили полный доступ к своим средствам.

Напомним, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.

Как сообщала Politeka, денег не хватает, в Госказначействе раскрыли огромные проблемы: что будет с пенсиями украинцев.

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