За последние несколько дней украинцы массово засыпали ПриватБанк жалобами из-за необоснованного урезания и аннулирования кредитного лимита

Как сообщает Politeka.net, украинский военный Николай Полищук, который пользуется услугами ПриватБанка уже пять лет, пожаловался, что перед карантином его кредитный лимит был 28000, но за последние три недели банк без причин уменьшал лимит четыре раза, последний раз — вообще до нуля.

"Я военный, получаю зарплату с указанием воинской части и мне очень неприятно, что только по этой причине клиенту, получающему стабильную зарплату, снизили уровень кредитного лимита до нуля!!! Стыдно, Вы скатились, товарищи! Пора менять банк", - жалуется Николай.

Еще одной украинке за 1,5 месяца ПриватБанк трижды урезал кредитный лимит. К тому же женщина два раза обращалась в банк для отмены страховки по кредитному лимиту, но деньги с нее продолжают снимать, несмотря на то что сам лимит убрали.