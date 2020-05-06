За последние несколько дней украинцы массово засыпали ПриватБанк жалобами из-за необоснованного урезания и аннулирования кредитного лимита
Как сообщает Politeka.net, украинский военный Николай Полищук, который пользуется услугами ПриватБанка уже пять лет, пожаловался, что перед карантином его кредитный лимит был 28000, но за последние три недели банк без причин уменьшал лимит четыре раза, последний раз — вообще до нуля.
"Я военный, получаю зарплату с указанием воинской части и мне очень неприятно, что только по этой причине клиенту, получающему стабильную зарплату, снизили уровень кредитного лимита до нуля!!! Стыдно, Вы скатились, товарищи! Пора менять банк", - жалуется Николай.
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Еще одной украинке за 1,5 месяца ПриватБанк трижды урезал кредитный лимит. К тому же женщина два раза обращалась в банк для отмены страховки по кредитному лимиту, но деньги с нее продолжают снимать, несмотря на то что сам лимит убрали.
Украинец, который уже 16 лет пользуется услугами ПриватБанка и исправно возвращал кредитные деньги, тоже столкнулся с этой проблемой: ему лимит урезали уже два раза.
При этом в комментариях к жалобам сотрудники ПриватБанка ответили, что решение еще может быть изменено. Для этого нужно активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно Универсальной картой, а также предоставить документы, подтверждающие доходы. Выполнение этих рекомендаций якобы значительно увеличивает шансы на получение нужного кредитного лимита.
Напомним, ПриватБанк списывает просрочку дважды, украинцы рассказали о новой схеме.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк изменил правила переводов, украинцев предупредили.
Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление.