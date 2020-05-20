Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила витівкою з подругою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, Квітко позує біля холодильника, намагаючись відчинити двері. У цей момент її подруга підкрадається до неї і шльопає по головній гордості. Самі кадри зірка ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам захопитися тим, що відбувається.

«Та сильніше її шлепні. Бачиш який тузз», «а можна повторити?», «треба сильніше», «вау, яка краса», «бомбезно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала всю себе в червоному купальнику.

Дівчина в цей раз поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стильним кадром, в якому в черговий раз похвалилася досить пишними формами в модному купальнику яскравого відтінку. Анастасія зовсім не соромиться своїх досить незвичних форм і фігури, що нагадує пісочний годинник, за які її не раз критикували.

На новому фото Анастасія показала фігуру в червоному купальнику під час відпочинку на пляжі. При цьому волосся вона вирішила залишити розпущеним, доповнивши свій образ одним лише яскраво-рожевою квіткою.

Дівчина виглядала досить яскраво, адже бікіні з високою посадкою вдало підкреслили її стегна, фанати відразу ж відзначили, що "крихітка росцвела".

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.