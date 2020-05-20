Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила выходкой с подругой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, Квитко позирует возле холодильника, пытаясь открыть дверь. В этот момент ее подруга подкрадывается к ней и шлепает по главной гордости. Сами кадры звезда никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам восхититься происходящим.

«Та посильнее ее шлепни. Видишь какой тузз», «а можно повторить?», «надо посильнее», «вау, какая красота», «бомбезно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала всю себя в алом купальнике.

Девушка в этот раз поделилась на странице в социальной сети Инстаграм стильным кадром, в котором в очередной раз похвасталась довольно пышными формами в модном купальнике яркого оттенка. Анастасия совсем не стесняется своих довольно необычных форм и фигуры, напоминающей песочные часы, за которые ее не раз критиковали.

На новом фото Анастасия показала фигуру в красном купальнике во время отдыха на пляже. При этом волосы она предпочла оставить распущенными, дополнив свой образ одним лишь ярко-розовым цветком.

Девушка выглядела весьма ярко, ведь бикини с высокой посадкой удачно подчеркнули ее бедра, фанаты тут же отметили, что "крошка росцвела".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.