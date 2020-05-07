Бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос поделилась нежным домашним фото в одной пижаме

Известная певица порадовала поклонников новой публикацией в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Санта сидит на диванных подушках с чашкой в руке. Звезда решила показать себя в непринужденном домашнем образе, поэтому не стала одеваться для фото, а осталась в пижаме. Шелковый светло-бежевый наряд красиво оттеняет смуглую кожу красотки.

Свой новый снимок Санта сопроводила длинным постом, посвященным ее подруге и бывшей коллеге по ВИА Гре Татьяне Котовой.

«Обожаю, дорожу её дружбой и восхищаюсь этой неуёмной энергией, энтузиазмом, добротой и искренностью!», - написала Димопулос.

Она также призналась, что считает горячую блондинку, с которой они раньше выступали вместе на сцене, одной из самых красивых девушек в мире.

Поклонники знаменитости не могли обойти такой пост стороной.

«Очень красиво!», «Выглядите изумительно, как всегда, Санта. Я думаю ваши подруги счастливы иметь такого друга, как вы», «Красавица женщина», «Вы необыкновенная красотка Санта... любви вам и счастья», «Уютно», «Милая мамаша!», «Ты прекрасна и как всегда моя хорошая!», «Вы такая красавица», - пишут восхищенные комментаторы.

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