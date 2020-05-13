Экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос похвасталась идеальном лицом вблизи и произвела фурор среди поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда рассказывает, что у нее долгое время были проблемы с кожей, из-за чего она была вынуждена обратиться к специалистам. Однако после создания специального ухода, проблема решилась.

На самом снимке Димопулос позирует вблизи, демонстрируя безупречное лицо. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Красивая девочка», «самая красивая женщина в мире», «умиротворенная здесь», «кошечка», «красотка», «невероятная красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос порадовала поклонников и показала своих подросших детей.

«Мама – самое главное и сакральное слово в нашей жизни. Мама – «дом», куда всегда хочется вернуться. Мама – безусловная любовь и принятие. Мама – это жизнь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Димопулос позирует вместе со своими детьми: Даниелем Джеджулой (от звездного шоумена Андрея Джеджулы) и маленькой Софией (от бизнесмена Игоря Кучеренко, который старше ее на 18 лет). Трогательные снимки спровоцировали бурные комментарии со стороны ее поклонников.

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