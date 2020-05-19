Фітнес-модель Ана Чері забула про сором і показала неймовірні форми у вбранні в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Найкраще прикриття», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в крихітному білизна, поверх якого модель вирішила натягнути наряд у сітку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, королева», «бомба, а не тіло», «красуня», «найкраще тіло», «Чері – красуня!», «це дуже круто», «найкраща жінка у світі», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері спохвасталась стрункої фігури в бунтарську образі.

Перебуваючи на карантині дівчина намагається поповнювати свій профіль у соціальній мережі Instagram різними кадрами, не забуваючи при цьому показувати також те, як тренується, займається на природі і влаштовує зйомки в необчных образах. На цей раз модель приміряла на себе стильне чорне білизна.

Так, струнка Ана захопила видом в акуратному бікіні і чорному ліфчику з прозорими вставками з боків. При цьому в руках вона тримала іграшкову маску "Дарта Вейдера" - персонажа з фільмів "Зоряні війни". Дівчина є фанаткою фільму, тому нерідко також примерет образи з кіно.

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