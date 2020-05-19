Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала всю себе в червоному купальнику

Дівчина в цей раз поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стильним кадром, в якому в черговий раз похвалилася досить пишними формами в модному купальнику яскравого відтінку. Анастасія зовсім не соромиться своїх досить незвичних форм і фігури, що нагадує пісочний годинник, за які її не раз критикували, повідомляє Politeka.

На новому фото Анастасія показала фігуру в червоному купальнику під час відпочинку на пляжі. При цьому волосся вона вирішила залишити розпущеним, доповнивши свій образ одним лише яскраво-рожевою квіткою.

Дівчина виглядала досить яскраво, адже бікіні з високою посадкою вдало підкреслили її стегна.

Зазначимо, шанувальники вже не дивуються, модель часто публікує гарячі знімки і відео, але на цей раз Настя переплюнула навіть себе.

У своїх сторіс Квітко опублікувала відео, на якому продемонструвала жаркий танець з напарницею. Одягнувши відверті купальники, пишнотілі красуні без краплі сорому вразили своїми принадами на камеру.

Кадри вийшли досить пікантними, так як дівчата встигли за короткий час показати себе у всій красі.

Їх неосяжні форми просто вивалювалися з мініатюрних купальників, але все ж якщо порівнювати дівчат, то габарити Анастасії залишаються поза всякою конкуренцією.Зазначимо, кар'єру моделі Квітко почала у сімнадцять років, а свою популярність вона здобула після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.