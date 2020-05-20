Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд підтримує режим самоізоляції і ділиться архівними кадрами

Зірка опублікувала у своєму Сторіз Instagram знімок, де вона демонструє всю красу тіла, повідомляє Politeka.net.

На знімку красуня постала в золотому бікіні, яке ледь утримувало її соковиті форми.

Маленькі блискучі трикутники тканини натяглися на пишних грудях, а майже невидимі лямки ледве утримували таке "багатство".

Також зірка одягла крихітні трусики-бікіні на тонких лямках, які вп'ялися в тіло моделі.

Красуня натягнула на стегна блискучий аксесуар із стразів, він грайливо бовтався, злегка відкриваючи види на пружні сідниці: "Яка розкіш".

Зірка розпустила довгі хвилясте волосся. Вона дивилася вдалину, відкривши губи.

Фото вийшло неймовірно спокусливим, однак не отримало багато лайків, адже було оприлюднено в сторіз.

Варто відзначити, що зараз на сторінку красуні підписані 9,1 мільйона користувачів мережі, які регулярно залишають тисячі лайків та коментарів.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в леопардовому обтягуючому боді, яке підкреслило її пишний бюст і оголила пружні сідниці.

Зірка нахилилася, виставивши п'яту точку у всій красі. Доповнили образ аксесуари.

Раніше повідомлялося, Ебі Ретчфорд позувала в прозорій білизні, показуючи свої пишні груди. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.

"Коли з'являється безсоння. P. S. Мені подобається це фото, хоч воно трохи розмито", - написала Ебі.

Фанати моментально поставили 25 тисяч лайків.

Нагадаємо, пустотлива Ебі Ретчфорд вип'ятила п'яту точку в спокусливому боді

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